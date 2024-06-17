Пенсійний фонд направив на соціальні виплати у червні майже 41 мільярд
Пенсійний фонд України у червні спрямував на соціальні виплати 40,7 млрд грн, з яких 37,4 – на виплату пенсій.
Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.
Так, станом на 16 червня профінансовано на пенсійні виплати – 37,4 млрд грн, зокрема через АТ "Укрпошта" – 7,5 млрд грн, через уповноважені банки – 29,9 млрд грн.
Крім того, на виплату житлових субсидій та пільг направлено 1,4 млрд грн, на страхові виплати – 1,9 млрд грн, зокрема на оплату лікарняних – 760,9 млн грн.
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Нагадаємо:
Після зростання тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.