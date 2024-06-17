Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Пенсійний фонд направив на соціальні виплати у червні майже 41 мільярд

Понеділок, 17 червня 2024, 12:23 - Анастасія Дячкіна

Пенсійний фонд України у червні спрямував на соціальні виплати 40,7 млрд грн, з яких 37,4 – на виплату пенсій.

Про це повідомили у пресслужбі ПФУ. 

Так, станом на 16 червня профінансовано на пенсійні виплати – 37,4 млрд грн, зокрема через АТ "Укрпошта" – 7,5 млрд грн, через уповноважені банки – 29,9 млрд грн.

Крім того, на виплату житлових субсидій та пільг направлено 1,4 млрд грн, на страхові виплати – 1,9 млрд грн, зокрема на оплату лікарняних – 760,9 млн грн.

Реклама:

Читайте також: Пенсіонерів може побільшати на мільйон. Конституційний суд розглядає законність реформи 2017 року

Нагадаємо: 

Після зростання тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

Реклама:
Пенсійний фонд виплати
Реклама:
Матеріали за темою
Пенсійний фонд профінансував виплат на 37,4 мільярда 16 червня 2024, 10:40
Новий тариф на електроенергію: субсидії перерахують автоматично 4 червня 2024, 17:40
Пенсіонерів може побільшати на мільйон. Конституційний суд розглядає законність реформи 2017 року 3 червня 2024, 07:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті