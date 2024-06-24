Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке
Правоохранители сообщили о подозрении двум руководителям коммунального предприятия "Транспортная инфраструктура города" Днепровского городского совета и трем предпринимателям.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Коммунальщикам и предпринимателям инкриминируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах и служебный подлог, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия, привлекая физических лиц-предпринимателей, наладили схему хищения бюджетных средств при эксплуатации парковочных площадок в г. Днепр.
Как говорится в сообщении, используя поддельные документы, подозреваемые уменьшали указанную в договорах площадь мест для парковки. Это привело к непоступлению в бюджет денежных средств.
Своими противоправными действиями подозреваемые нанесли местному бюджету ущерб на 5,8 млн грн.
Во время санкционированных обысков изъяты документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютерная техника.
Напомним:
Правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия, который завладел денежными средствами ВСУ на 6,8 млн грн.
Экономическая правда