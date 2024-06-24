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Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке 

Понедельник, 24 июня 2024, 18:35 - Виктор Волокита

Правоохранители сообщили о подозрении двум руководителям коммунального предприятия "Транспортная инфраструктура города" Днепровского городского совета и трем предпринимателям.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора. 

Коммунальщикам и предпринимателям инкриминируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах и служебный подлог, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия, привлекая физических лиц-предпринимателей, наладили схему хищения бюджетных средств при эксплуатации парковочных площадок в г. Днепр. 

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Как говорится в сообщении, используя поддельные документы, подозреваемые уменьшали указанную в договорах площадь мест для парковки. Это привело к непоступлению в бюджет денежных средств.

Своими противоправными действиями подозреваемые нанесли местному бюджету ущерб на 5,8 млн грн.

Во время санкционированных обысков изъяты документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютерная техника.

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Напомним:

Правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия, который завладел денежными средствами ВСУ на 6,8 млн грн.

Экономическая правда

прокуратура Днипро
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