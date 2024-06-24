ДТЭК вводит новые графики отключений для Днепропетровщины
Понедельник, 24 июня 2024, 17:04 -
Энергокомпания ДТЭК вводит в понедельник, 24 июня, с 19:00 новые графики отключений для Днепропетровской области, которые помогут лучше проходить пики нагрузки.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Сегодня с 19:00 для Днепропетровской области заработают новые графики стабилизационных отключений. Они позволят нам проходить пики нагрузок более прогнозируемо", - говорится в сообщении.
Обновленные графики можно посмотреть в Telegram-боте или на сайте энергокомпании.
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В новых графиках три категории отключений:
- Темно-серая зона - это время, когда света точно нет.
- Светло-серая зона - отключения света возможны.
- Белая зона - свет гарантированно есть.
Напомним:
По указанию НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области вводят экстренные отключения электроэнергии.
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Экономическая правда.
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