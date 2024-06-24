Після відставки Кубракова і Найєма вінничани віддали фавориту 10 мільярдів на дороги

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області замовила ТОВ "Автострада" Максима Шкіля три підряди на експлуатаційне утримання доріг Вінницької області на 10,5 мільярдів гривень.

Про це пишуть "Наші гроші".

Як зазначає видання, угоди по ним були укладені 14 червня, після того як керівник Держвідновлення Мустафа Найем та його заступники написали заяви про відставку.

"Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області застосувала заточку, яка була впровадження Укравтодором ще під час Великого будівництва. Замовник вимагав аби учасники тендеру мали річний дохід за минулий рік у розмірі не менше 99% від розміру нинішньої закупівлі", - написало видання.

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Один з учасників ринку вказав замовнику:

"Проте очікувана вартість закупівлі розрахована на 36 місяців, а не на один рік. Ставивши такий високий відсоток, ви потенційно відсіюєте учасників, які могли б виконувати дані роботи, залишаючи лише певне коло учасників".

"Тобто було б хоча більш-менш справедливо, якби замовник вимагав забезпечення у розмірі 1/3 від очікуваної ціни трирічної закупівлі. Але Вінницька служба відповіла, що закон дозволяє вимагати взагалі 100% від розміру всієї закупівлі на скільки б років вона не була розрахована. А оскільки 99 менше від 100, то порушень з його боку немає. І йти на зустріч конкуренції він не буде", - пишуть "Наші гроші".

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В результаті на всі три тендери подала пропозиція тільки одна "Автострада", яка і забрала підряди з невеликою 3-відсотковою знижкою від очікуваної ціни.

"Жодна місцева компанія та державний облавтодор не могли претендувати на ці підряди через відсутність річного доходу у розмірі 3 млрд грн. А загальноукраїнські гегемони не захотіли заходити на цей тендер через те, що "Автострада" багато років поспіль веде діяльність у Вінницькій області, а всім іншим довелось би перевозити сюди техніку і організовувати тут свої виробничі бази", - написало видання.

"Наші гроші" зазначають, що знищення конкуренції логічно відобразилось на ціні експлуатаційних послуг. І показують це на прикладі іншої закупівлі, яку "Автострада" виграла ще коли Кубраков і Найєм займали свої посади.

У травні "Автострада" виграла аналогічний тендер на експлуатаційне утримання доріг на Житомирщині.

У цьому випадку замовник подробив область на менші ділянки, відповідно очікувана ціна тендеру була втричі меншою від вінницького випадку – 1,08 млрд грн. Також замовник встановив вимогу щодо фінансової спроможності у розмірі 30% від очікуваної ціни трирічної закупівлі. Що якраз і відповідало принципу "рік на рік". Відтак в торгах взяли участь три фірми – окрім відомих "Автостради" і "Онуру" також була місцева компанія ПП "Автомагістраль".

Через конкуренцію між трьома учасникам вартість трирічного контракту впала на 45% – з мільярда до 596 млн грн. І це відобразилось на прайсі. Одна з найзатребуваніших послуг "ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2 при товщині шару до 50 мм" на Житомирщині коштувала 432 гривні за квадратний метр. А в вінницькому тендері вже втричі дорожче – 1 184 гривні.

"Різниця між житоминським і вінницьким прайсом на цю послугу становить 752 гривні за квадратний метр", - написало видання.

Службу відновлення у Житомирській області очолює Сергій Носов. Це батько колишнього адвоката компанії "Міллер". Співзасновником юрфірми є Масі Найєм, брат Мустафи Найєма, який очолював Держвідновлення з початку 2023 по 18 червня 2024 року.

Службу відновлення у Вінницькій області очолює Ігор Жебелев.

Нагадаємо:

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Економічна правда