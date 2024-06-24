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В Киеве планируют построить ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива

Понедельник, 24 июня 2024, 17:03 - Виктор Волокита

Киевская городская государственная администрация планирует построить ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива. 

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

"Мы должны использовать все пути и возможности, которые позволят производить энергию. На это, собственно, направлена Концепция энергетической устойчивости Киева (Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации). Среди других объектов она предусматривает создание двух ТЭЦ на разных берегах столицы, которые будут работать на комбинированном топливе и использовать высококалорийные фракции отходов", - рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, для крупных городов такое замещение привычных видов топлива решает сразу две проблемы - дефицит энергии и проблему накопления мусора. 

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"Такую практику широко используют в европейских городах, и стремимся применять мы", - добавил Пантелеев. 

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Напомним:

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Экономическая правда

ТЭЦ КГГА Киев
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