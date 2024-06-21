Один из крупнейших производителей цемента в Украине построит собственную электростанцию

ПрАО "Кривой Рог Цемент", один из крупнейших производителей цемента в Украине, собирается построить собственную генерацию электрики, чтобы не зависеть от отключений электроэнергии.

Об этом сообщил совладелец общества Игорь Мазепа.

"Сейчас строим независимую энергогенерацию на Кривой Рог Цемент. У нас есть потребность сгенерировать 24 МВт мощности, этого будет достаточно, чтобы завод работал без сбоев", - заявил он.

Проект по строительству будет стоить около 15 млн долларов. Его окупаемость составит три-четыре года.

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Экономическая правда.

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