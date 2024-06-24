Бизнес-империю Пригожина присвоили бывшие силовики и миллиардер из списка Forbes - РосСМИ

Выходцы из силовых структур и один из российских миллиардеров стали обладателями самых привлекательных активов бизнес-империи Евгения Пригожина.

Об этом сообщает российская "Новая газета Европа".

Было исследовано более 120 действующих компаний, связанных с Пригожиным, и оказалось, что не все они теперь принадлежат семье погибшего основателя ЧВК "Вагнер".

Отмечается, что сразу несколько компаний возглавили бывшие работники полиции.

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Предприятие "Пищевик", которое поставляло питание российским военным и имело прибыль почти в 1 млрд руб. в 2023 году, в мае этого года возглавил работник 30-го отдела полиции Санкт-Петербурга.

Во главе "Ресторансервис Плюс", которая также получала контракты на поставку питания от российской армии, стал другой бывший петербургский полицейский. Выручка этой компании в прошлом году составила почти 3 млрд руб.

Другие компании по поставке питания "Альтернатива" и "Комплексервис" также перешли людям из силовых структур.

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Также сообщается, что "Велада", занимавшаяся добычей нефти в Сирии, отошла 27-летнему Владимиру Зленко из управления МВД по Приморскому району Петербурга.

В Москве сразу несколько компаний Пригожина, занимавшихся поставками питания в больницы, детские сады и школы перешли к миллиардеру Году Нисанову.

Отмечается, что в то же время флагманский холдинг Пригожина "Конкорд" отошел его сыну Павлу, который также является владельцем нескольких связанных с отцом компаний. Однако, все они несут убытки, отмечают в сообщении.

Напомним:

Хотя мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина быстро угас, некоторые китайские экспортеры теперь ставят под сомнение свое дальнейшее сотрудничество с Россией.

Участие "ЧВК Вагнер" в войне против Украины финансируется исключительно из госбюджета России. За год группа получила более миллиарда долларов.