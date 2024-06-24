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Фонд госимущества продал ривненский институт: цена выросла в 18 раз 

Понедельник, 24 июня 2024, 16:02 - Виктор Волокита
 

24 июня состоялся онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Ривненский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". 

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества. 

Согласно сообщению, за право собственности на объект приватизации соревновались 17 потенциальных инвесторов, что обусловило рост стартовой цены с 3,5 млн гривен до победной - 65,0 млн гривен. 

Адрес имущества: Ровенская обл., г. Ровно, ул. С. Петлюры, 37.

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Основной вид деятельности государственного предприятия - исследования и экспериментальные разработки в сфере других естественных и технических наук. 

"Объект приватизации имеет все условия для ведения успешного бизнеса: удобное расположение в центре города Ровно рядом с остановками общественного транспорта. 

Новый владелец получит 9 единиц недвижимого имущества общей площадью 3 318,60 м², 2 зарегистрированных земельных участка общей площадью 0,4086 га, 15 единиц транспортных средств и 1 305 единиц движимого имущества", - говорится в сообщении. 

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Напомним: 

Фонд государственного имущества завершил процесс регистрации права собственности государства на Нефтяную компанию "Альянс-Украина".

Экономическая правда  

Фонд госимущества имущество
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