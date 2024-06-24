В МАГАТЭ рассказали о последствиях атак беспилотников на подстанции Запорожской АЭС

За последнюю неделю в Энергодаре в результате атак беспилотников были разрушены две подстанции "Луч" и "Радуга", что привело к длительному обесточиванию города, но не повлияло на электроснабжение Запорожской АЭС.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает "Интерфакс-Украина".

"В связи с повреждением электрической инфраструктуры последних дней Энергодар оставался без света около 16 часов - с 20:00 пятницы (21 июня) до обеда субботы (22 июня)", - рассказали в МАГАТЭ.

По его информации, на ПС "Радуга" беспилотник в пятницу вечером повредил один из двух трансформаторов, из которого вытекло масло, а всего за несколько дней до этого - в среду, 19 июня, была разрушена еще одна из подстанций Энергодара - "Луч".

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Уточнено, что после разрушения ПС "Луч", снабжающей электроэнергией часть Энергодара и другие районы, ее частично заменила ПС "Радуга", которая перед тем также была повреждена. Энергоснабжение Энергодара было восстановлено с помощью его резервного трансформатора.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, эта ситуация еще больше усилила его беспокойство по поводу хрупкости и уязвимости украинской электроэнергетической инфраструктуры, имеющей решающее значение также для ядерной и радиационной безопасности, даже с учетом того, что энергоснабжение шести реакторов ЗАЭС на этот раз не пострадало.

Станция продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения остановленных реакторов, от последней основной линии электропередач напряжением 750 кВ и последней резервной линии электропередачи 330 кВ.

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Однако, как отмечается, авария на ПС "Радуга" повлияла на энергоснабжение прилегающей к ЗАЭС промзоны, а также остановила работу транспортного узла станции, насоса водопровода и некоторых станций внешнего радиологического мониторинга окружающей среды.

"Кто бы ни стоял за этим, это должно прекратиться. Использование дронов против станции и ее окрестностей становится все более частым. Это абсолютно неприемлемо и противоречит принципам безопасности", - отметил Гросси.

По словам экс-главы Госатомрегулирования Григория Плачкова, который прокомментировал ситуацию с повреждением ПС во время брифинга в Медиа-центре Украины в Киеве в понедельник, такая ситуация может иметь негативные последствия для ЗАЭС, поскольку она должна стабильно получать электроэнергию для обеспечения своих потребностей. Плачков добавил, что в целом ситуация на ЗАЭС не улучшается.

Напомним:

По состоянию на июнь прямые убытки "Энергоатома" из-за оккупации Запорожской атомной электростанции превысили 210 млрд грн.

Экономическая правда