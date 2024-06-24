Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Киевское метро объяснило, почему остановило прием заявлений на курсы машинистов и машинисток

Понедельник, 24 июня 2024, 13:28 - Виктор Волокита
 

КП "Киевский метрополитен" приостановил прием заявлений на курсы машинистов и машинисток. 

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена. 

"Мы получили более 450 анкет кандидатов будущих машинистов и машинисток меньше чем за неделю", - говорится в сообщении. 

Специалисты по кадровой работе предприятия приступили к обработке анкет.

Реклама:

"Количество слушателей ограничено, группа составляет 30 человек", - добавили в КП "Киевский метрополитен". 

Напомним:

КП "Киевский метрополитен" недавно объявило набор в техническую школу предприятия на курсы машинистов и машинисток электропоезда. 

Реклама:

КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.

Экономическая правда

метрополитен Киев
Реклама:
Материалы по теме
Киевское метро за 10 млн заказало кабели дороже рыночных цен 21 июня 2024, 15:50
Киевское метро теперь объявляет набор на курсы машинисток и машинистов 19 июня 2024, 17:42
"Автострада" стала единственным участником тендера на строительство метро на Виноградарь 18 июня 2024, 11:51
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте