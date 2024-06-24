Киевское метро объяснило, почему остановило прием заявлений на курсы машинистов и машинисток
КП "Киевский метрополитен" приостановил прием заявлений на курсы машинистов и машинисток.
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
"Мы получили более 450 анкет кандидатов будущих машинистов и машинисток меньше чем за неделю", - говорится в сообщении.
Специалисты по кадровой работе предприятия приступили к обработке анкет.
"Количество слушателей ограничено, группа составляет 30 человек", - добавили в КП "Киевский метрополитен".
Напомним:
КП "Киевский метрополитен" недавно объявило набор в техническую школу предприятия на курсы машинистов и машинисток электропоезда.
КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.
Экономическая правда