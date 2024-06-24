В Украине вскоре начнут принимать заявки от аграриев на выплату субсидий: какие условия

С 25 июня 2024 года Государственный аграрный реестр (ГАР) начнет прием заявок от аграриев на бюджетную субсидию в размере 4 тысяч грн на 1 га обрабатываемых угодий.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

25-го июня в 10 часов в Государственном аграрном реестре начнется прием заявок на отдельную бюджетную субсидию в размере 4 тыс. грн на 1 га обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения для производителей сельскохозяйственной продукции, имеющих в собственности и/или пользовании до 120 га земель сельскохозяйственного назначения.

На специальные бюджетные дотации для содержания коров, коз и/или овец прием заявок начнется 27-го июня в 10 часов:

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Специальная бюджетная субсидия для аграриев, имеющих в собственности от 3 до 100 коров (всех направлений производительности) предусматривается выплата по 7 тыс. грн на каждую голову.

Специальная бюджетная субсидия для аграриев, которые содержат маточное поголовье коз и/или овец от 5 до 500 голов - в размере 2 тыс. грн на одну голову.

Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей кроме территорий, временно оккупированных и зоны активных боевых действий.

При регистрации в ДАР заявок на сумму, соответствующую утвержденному объему бюджетных средств, подача заявок прекращается.

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Экономическая правда.