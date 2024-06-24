После отставки Кубракова и Найема винничане отдали фавориту 10 миллиардов на дороги

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Винницкой области заказала ООО "Автострада" Максима Шкиля три подряда на эксплуатационное содержание дорог Винницкой области на 10,5 миллиардов гривен.

Об этом пишут "Наші гроші".

Как отмечает издание, соглашения по ним были заключены 14 июня, после того как руководитель Госвосстановления Мустафа Найем и его заместители написали заявления об отставке.

"Служба восстановления и развития инфраструктуры в Винницкой области применила заточку, которая была внедрена Укравтодором еще во время Большого строительства. Заказчик требовал, чтобы участники тендера имели годовой доход за прошлый год в размере не менее 99% от размера нынешней закупки", - написало издание.

Реклама:

Один из участников рынка указал заказчику:

"Однако ожидаемая стоимость закупки рассчитана на 36 месяцев, а не на один год. Ставя такой высокий процент, вы потенциально отсеиваете участников, которые могли бы выполнять данные работы, оставляя лишь определенный круг участников".

"То есть было бы хотя бы более-менее справедливо, если бы заказчик требовал обеспечения в размере 1/3 от ожидаемой цены трехлетней закупки. Но Винницкая служба ответила, что закон позволяет требовать вообще 100% от размера всей закупки на сколько бы лет она не была рассчитана. А поскольку 99 меньше 100, то нарушений с его стороны нет. И идти на встречу конкуренции он не будет", - пишут "Наші гроші".

Реклама:

В результате на все три тендера подала предложение только одна "Автострада", которая и забрала подряды с небольшой 3-процентной скидкой от ожидаемой цены.

"Ни одна местная компания и государственный облавтодор не могли претендовать на эти подряды из-за отсутствия годового дохода в размере 3 млрд грн. А общеукраинские гегемоны не захотели заходить на этот тендер из-за того, что "Автострада" много лет подряд ведет деятельность в Винницкой области, а всем остальным пришлось бы перевозить сюда технику и организовывать здесь свои производственные базы", - написало издание.

"Наши деньги" отмечают, что уничтожение конкуренции логично отразилось на цене эксплуатационных услуг. И показывают это на примере другой закупки, которую "Автострада" выиграла еще когда Кубраков и Найем занимали свои должности.

В мае "Автострада" выиграла аналогичный тендер на эксплуатационное содержание дорог на Житомирщине.

В этом случае заказчик подробно описал область на меньшие участки, соответственно ожидаемая цена тендера была втрое меньше винницкого случая - 1,08 млрд грн. Также заказчик установил требование о финансовой состоятельности в размере 30% от ожидаемой цены трехлетней закупки. Что как раз и соответствовало принципу "год на год". Поэтому в торгах приняли участие три фирмы - кроме "Автострады" и "Онура" также была местная компания ЧП "Автомагистраль".

Из-за конкуренции между тремя участникам стоимость трехлетнего контракта упала на 45% - с миллиарда до 596 млн грн. И это отразилось на прайсе. Одна из самых востребованных услуг "ликвидация выбоин асфальтобетонного покрытия без разламывания старого покрытия площадью ремонта до 1 м2 при толщине слоя до 50 мм" на Житомирщине стоила 432 гривны за квадратный метр. А в винницком тендере уже втрое дороже - 1 184 гривны.

"Разница между житоминским и винницким прайсом на эту услугу составляет 752 гривны за квадратный метр", - написало издание.

Службу восстановления в Житомирской области возглавляет Сергей Носов. Это отец бывшего адвоката компании "Миллер". Соучредителем юрфирмы является Маси Найем, брат Мустафы Найема, который возглавлял Госвосстановление с начала 2023 по 18 июня 2024 года.

Службу восстановления в Винницкой области возглавляет Игорь Жебелев.

Напомним:

Сотни миллионов гривен на восстановление школы и сельского совета в двух населенных пунктах Херсонщины отдали компании, связанной с заместителем председателя местной ОГА.

Экономическая правда