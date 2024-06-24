Волынянин торговал белорусскими сигаретами и пытался их сжечь, когда его разоблачили 

Детективы Теруправления БЭБ в Волынской области разоблачили местного жителя, который хранил и продавал сигареты с марками акцизного налога республики Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Согласно сообщению, когда сотрудники Бюро пришли с обыском по месту жительства фигуранта, мужчина пытался поджечь незаконную продукцию, чтобы скрыть свою преступную деятельность.

Детективы БЭБ изъять более 5 тыс. пачек сигарет производства Гродненской табачной фабрики, расположенной в Беларуси. На продукции указано, что товар был изготовлен в апреле 2024 года.

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В БЭБ также отметили, что были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, патроны к огнестрельному оружию и 2 ящика алкогольной продукции с поддельными марками акцизного налога.

Сейчас детективы БЭБ устанавливают обстоятельства попадания белорусских сигарет на территорию Украины.

Напомним:

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Волынянин продал на 2 миллиона автомобилей, которые завез в Украину под видом помощи для ВСУ.

Экономическая правда