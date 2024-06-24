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Российская "дочка" крупнейшего банка Китая сворачивает работу с банками РФ из-за санкций

Понедельник, 24 июня 2024, 11:57 - Экономическая правда
 
фото: Getty Image

Российская "дочка" китайского Bank of China с 24 июня приостановила все операции с банками РФ из-за американских санкций.

Об этом сообщает российский Коммерсант.

Единственная российская дочерняя структура крупнейшего китайского банка Bank of China с 24 июня перестает обрабатывать платежи в юанях от российских банков, которые находятся в санкционном списке США.

Отмечается, что присутствующие в России "дочки" китайских банков после занесения Московской биржи в санкционный список 12 июня приостановили расчеты в долларах и евро, оставив юани и рубли.

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Bank of China является опорной расчетной кредитной организацией для китайского бизнеса, госструктур и крупных российских компаний. 

На российском рынке "дочка" Bank of China занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур китайских банков - 6,7 млрд долл на конец первого квартала 2024 года. 

Сообщается, что в последнее время платежи все чаще проводят через небанковских платежных агентов, что делает всю цепочку транзакций менее прозрачной, так как избегает внимания регуляторов.

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При этом работать с неподсанкционными кредитными организациями России Bank of China пока продолжает.

Напомним:

Визит Владимира Путина в Китай в прошлом месяце помог обеспечить обе страны платежными альтернативами для обхода санкций.

Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

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