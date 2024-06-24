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Энергетики предупредили о большем ограничении света в отдельные часы понедельника

Понедельник, 24 июня 2024, 10:55 - Артур Крыжный

В понедельник вечером - с 19:00 до 23:00 - объем ограничений потребления электроэнергии будет больше.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"С 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина - сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъект", - говорится в сообщении.

Информацию о том, как именно это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях, пишет энергокомпания.

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В то же время энергетики напомнили, что в понедельник, 24 июня, графики ограничения потребления действуют в течение всех суток.

Напомним:

В понедельник 24 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять с 00:00 до 24:00.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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