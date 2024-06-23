Nvidia выйдет на рынок Ближнего Востока несмотря на ограничения США на экспорт ИИ в регион

Getty Images

Nvidia подписала соглашение о развертывании своей технологии искусственного интеллекта в центрах обработки данных, принадлежащих катарской телекоммуникационной группе Ooredoo в пяти странах Ближнего Востока.

Об этом сообщил гендиректор Ooredoo в интервью Reuters.

США ограничили экспорт сложных американских чипов на Ближний Восток, чтобы не дать китайским фирмам использовать страны региона как "черный ход" для доступа к новейшим технологиям искусственного интеллекта.

Это сделает Ooredoo первой компанией в регионе, которая сможет предоставить клиентам своих дата-центров в Катаре, Алжире, Тунисе, Омане, Кувейте и на Мальдивах прямой доступ к технологиям искусственного интеллекта и обработки графики Nvidia, говорится в заявлении Ooredoo.

Реклама:

По словам старшего вице-президента Nvidia по телекоммуникациям Ронни Васишта, предоставление технологии позволит Ooredoo лучше помогать своим клиентам разворачивать генерирующие приложения ИИ.

"Наши b2b-клиенты, благодаря этой сделке, получат доступ к услугам, которые, вероятно, их конкуренты (не получат - Reuters) еще в течение 18-24 месяцев", - сказал генеральный директор Ooredoo Азиз Алутман Фахру в интервью Reuters.

Читайте также: Микросхемы на триллион: как Nvidia стала главным производителем "железа" для искусственного интеллекта

Реклама:

Напомним:

Акции компании Nvidia выросли более чем на 1000% с октября 2022 года, что вызвало дилемму у инвесторов: продавать акции сейчас, удерживать их в ожидании дальнейшего роста или же вкладывать в них дополнительные средства.

В начале июня акции Nvidia выросли до рекордных максимумов, а рыночная оценка достигла отметки в 3 триллиона долларов. Таким образом, Nvida обогнала Apple, став на тот момент второй самой дорогой компанией в мире.

Экономическая правда