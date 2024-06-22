Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

У суботу 22 червня відключення електроенергії почнуться на 2 години раніше

Субота, 22 червня 2024, 11:01

НЕК "Укренерго" змінила графіки погодинних відключень електроенергії віднявши 2 години. Тепер вони діятимуть з 14:00 до 24:00, а не з 16:00, як повідомляли раніше.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У компанії зазначають, що зміни у графіках повʼязані із нічними атаками ворога.

Місцеві обленерго застосовуватимуть відключення світла з 14:00, а не з 16:00, як планували раніше.

Реклама:

Нагадаємо:

У суботу, 22 червня, стабілізаційні відключення електроенергії планували застосовувати по всій території України з 16:00 до 24:00.

Економічна правда

Реклама:
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті