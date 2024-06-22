У суботу 22 червня відключення електроенергії почнуться на 2 години раніше
Субота, 22 червня 2024, 11:01
НЕК "Укренерго" змінила графіки погодинних відключень електроенергії віднявши 2 години. Тепер вони діятимуть з 14:00 до 24:00, а не з 16:00, як повідомляли раніше.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
У компанії зазначають, що зміни у графіках повʼязані із нічними атаками ворога.
Місцеві обленерго застосовуватимуть відключення світла з 14:00, а не з 16:00, як планували раніше.
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Нагадаємо:
У суботу, 22 червня, стабілізаційні відключення електроенергії планували застосовувати по всій території України з 16:00 до 24:00.
Економічна правда
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