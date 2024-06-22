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Все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме - КГГА

Суббота, 22 июня 2024, 13:46 - Владимир Туник-Фриз

Все технологические и ремонтные процессы на киевских ТЭЦ выполняются в штатном порядке.

Об этом сообщают в КГГА.

После ночного обстрела энергосистемы страны, все теплоэлектроцэнтры столицы работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону.

В КГГА опровергают информацию о якобы взрыве на энергообъекте в столице.

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Напомним:

В ночь на субботу враг совершил восьмую массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры, из-за которой пострадали два человека. Повреждено оборудование на объектах "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях.

КГГА Киев электроэнергия война
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