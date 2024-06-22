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Через атаку росіян, пошкоджено обладнання "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях

Субота, 22 червня 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз, Українська правда

У ніч на суботу ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури, через яку постраждало двоє людей. Пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях.

Джерело: Укренерго

Деталі: На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони доправлені в лікарню. 

Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

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Нагадаємо:

Українська правда

енергетика війна Росія
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