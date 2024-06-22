Правительство сформировало наблюдательный совет "Энергоатома"

Кабинет министров Украины завершил формирование нагладового совета АО НАЭК "Энергоатом", он состоит из 5 человек, три из которых - независимые, 2 - представители государства.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

Так, в состав наблюдательного совета Национально атомной энергетической компании в качестве независимых членов назначили Тимоти Джона Стоуна, Майкла Эллиота Кирста, Ярека Неверовича, в качестве представителей государства - Петрука Виталия Викторовича, Милованова Тимофея Сергеевича.

Тимоти Джон Соун ранее занимал должность независимого директора Horizon Nuclear Power. А также, неисполнительного директора Европейского инвестиционного банка и возглавлял страховую компанию по ядерным рискам. Также Тимоти занимал должность старшего советника Государственного секретаря по вопросам энергетики и изменения климата в Великобритании. Также он возглавляет Ассоциацию ядерной промышленности Великобритании.

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Майкл Эллиот Крист имеет тридцатилетний стаж в ядерной энергетике. Он является основателем и управляющим директором EuroAtlantic Partners в Брюсселе. Он занимал должности вице-президента по стратегии и внешним связям для Европы, Ближнего Востока и Африки, а также вице-президента по Центральной и Восточной Европе в Westinghouse Electric Company.

Ярек Неверович ранее занимал должность министра энергетики Литвы и главного советника президента Литвы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры. Также занимал различные должности в правительстве Литвы. Как сообщают в пресс-службе Министерства экономики, Неверович играл ключевую роль в переговорах по эксплуатации Игналинской атомной электростанции во время переговоров EUCO MFF и RRF.

Виталий Петрук с 2015 по 2019 год возглавлял Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, которое занималось выводом из эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. В 2015 году был зарегистрирован судебный иск, чтобы признать противоправными действия комиссии по проведению открытого отбора кандидатов на должность Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения по недопущению его к отбору и определению победителя отбора. В 2019 году член Рабочей группы по улучшению туристической привлекательности зоны отчуждения Денис Руска в комментарии для ЭП отметил, что в Едином государственном реестре судебных решений есть административное дело о непрозрачности назначения Петрука главой агентства. Однако в 2020 году Верховный суд подтвердил решение ОАСК об отказе в удовлетворении иска о нарушениях в избрании Петрука на должность. Кроме этого, Петрук был в реестре лиц, в отношении которых применяется закон об "Очищении власти". Во времена президентства Януковича он занимал должность начальника Управления по вопросам экономики, деятельности предприятий и государственных закупок Государственного управления делами.

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Тимофей Милованов является президентом Киевской школы экономики. Раньше он занимал должность министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины. в 2016-2019 годах был заместителем председателя Совета Нацбанка. В 2020 году Тимофей Милованов стал внештатным советником руководителя Офиса президента Украины, Андрея Ермака. В декабре 2023 года Милованова назначили членом наблюдательного совета "Укроборонпрома", ранее он занимал должность председателя Наблюдательного совета предприятия.

Экономическая правда