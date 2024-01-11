"Енергоатом" зареєстрували як акціонерне товариство 

Відбулася державна реєстрація акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомив в.о. члена правління компанії Хартмут Якоб.

Реєстрація АТ відбулася 11 січня. Зареєстровано також статут компанії, затверджений урядовою постановою про утворення АТ від 29 грудня 2023 року.

"Переходимо до абсолютно нового етапу в розвитку атомної енергетики України - впровадження в "Енергоатомі" міжнародних стандартів корпоративного управління (...). Можу з гордістю відзначити, що робоча група з питань корпоратизації, яку я мав честь очолити восени 2022 року, зробила важливий внесок у досягнення спільної мети", - зазначив Якоб.

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Нагадуємо:

Держпідприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" було перетворено на акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі.

План перетворення "Енергоатома" на АТ затверджено урядовим розпорядженням № 571-р від 27 червня 2023 року. Процес має завершитися до березня 2024 року.

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9 січня президент держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін призначений в.о. голови правління новоствореного АТ "НАЕК "Енергоатом".

В.о. членів правління компанії призначено Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця.