NASA снова отложила возвращение Boeing Starliner на Землю

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в третий раз откладывает возвращение Boeing Starliner с двумя астронавтами с Международной космической станции на Землю.

Об этом сообщает Reuters.

NASA не назвало новой даты. Изначально оно было назначено на 26 июня, что само по себе является отодвижением от первой потенциальной даты - 14 июня.

"Руководители миссии оценивают будущие возможности возвращения после двух запланированных выходов в открытый космос 24 июня и 2 июля", - говорится в заявлении NASA.

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На борту космического корабля находятся американские астронавты, Бутч Уилмор и Суни Уильямс. Они поднялись в космос 5 июня.

"Мы не спешим и придерживаемся стандартного процесса управления миссией", - сказал Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей NASA. По словам астронавта, Starliner хорошо работает на орбите, когда он пристыкован к космической станции.

Как отмечают, во время пилотируемого испытания космического корабля, который с 2019 года дважды запускался в космос без людей на борту, было обнаружено пять отказов 28 маневровых двигателей, пять утечек газа гелия, предназначенного для создания давления в этих двигателях, и медленное движение клапана топлива, который сигнализировал о неисправленных проблемах в прошлом.

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Напомним:

В начале июня ракета Atlas 5 успешно вывела на орбиту космический корабль Boeing Starliner для его первого пилотируемого полета, но диспетчеры были вынуждены вмешаться позже для устранения утечек гелия в двигательной системе корабля.

Экономическая правда