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В Донецкой области из-за обстрелов отключалась электроэнергия на одной из шахт

Суббота, 22 июня 2024, 10:48 - Владимир Туник-Фриз

В Донецкой области в результате обстрела россиян на одной из шахт отключилась электроэнергия, в то время когда на объекте находилось 7 работников, их вывели на поверхность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Сообщают, что в Донецкой области в результате обстрела сооружений шахты произошло отключение электроэнергии. В шахте находились 7 работников, которых вывели на поверхность. Пострадавших нет.

Кроме этого, в Донецкой области на еще одной шахте останавливалось вентиляционное оборудование. В шахте находились 67 работников, которые были выведены на поверхность. Работа вентиляционного оборудования восстановлена.

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Связана ли остановка вентеляционного оборудования с обстрелами - не сообщается.

Напомним:

В субботу, 22 июня, стабилизационные отключения электроэнергии будут применять по всей территории Украины с 16:00 до 24:00.

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