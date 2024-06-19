Міноборони отримало список кандидатів із 6 країн до наглядової ради Агенції закупівель

Міністерство оборони України продовжує відбір кандидатів у незалежні члени наглядової ради "Агенції оборонних закупівель". Загалом на співбесіди будуть запрошені 12 кандидатів із шести країн світу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як повідомляється в пресслужбі, окрім чотирьох громадян України, участь у співбесідах візьмуть по два кандидати зі США, Великої Британії, Польщі та по одному — з Німеччини і Франції.

"Запуск нового інструменту контролю посилить довіру партнерів України до організації оборонних закупівель під час відсічі агресору", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

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Міноборони організувало відкритий процес відбору кандидатів, щоб забезпечити дотримання міжнародних стандартів корпоративного управління державними підприємствами відповідно до практик країн-учасників Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) та НАТО.

Нагадаємо:

В березні 2024 року "Агенція оборонних закупівель" оголосила через механізм спрощеної закупівлі в системі Prozorro відбір професійної рекрутингової компанії, яка мала допомогти підібрати незалежних членів наглядової ради агенції.

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За результатами відбору переможцем було визначено ТОВ "Телент Едвайзорс" (Odgers Berndtson).

29 березня компанія уклала контракт на проведення пошуку кандидатів на посади трьох незалежних членів наглядової ради.

Заради економії державних коштів закупівля послуг рекрутингової компанії здійснюється за кошти донора (кошти програми підтримки Спеціального радника з питань оборони Посольства Великої Британії в Києві, що фінансується британським урядом).

Наразі рекрутингова компанія "Телент Едвайзорс" сформувала список кандидатів, які будуть запрошені на співбесіди з представниками Міноборони. Конкурсний відбір буде завершений після призначення трьох незалежних членів до наглядової ради.

Функції членів наглядової ради – розробка та контроль реалізації стратегії агенції, створення системи корпоративного управління, контроль керівництва та узгодження інтересів, аудит, сприяння прозорості тощо.

Серед необхідних компетенцій майбутніх членів наглядової ради ДП "Агенція оборонних закупівель":

закупівлі та логістика;

бізнес-стратегія та розвиток;

корпоративне управління та комплаєнс;

фінанси та аудит;

міжнародні відносини;

управління ризиками.

Економічна правда