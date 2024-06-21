ООН продлила выплаты украинским пенсионерам до конца года: кто получит помощь

Всемирная продовольственная программа ООН в Украине продлила срок проекта доплат пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий, до декабря 2024 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Мы понимаем, что жить на небольшую пенсию, особенно на территориях близких к зоне боевых действий, нелегко, и что дополнительная помощь крайне необходима. Благодаря щедрости наших доноров мы рады продлить нашу денежную поддержку пенсионерам до конца года", - сообщила Марианна Ворд, в.и.о. директора ВПП ООН в Украине.

Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые получают пенсию меньше 3250 грн и проживают на территориях активных или возможных боевых действий и не получали после 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

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Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно. ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании информации, уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда. А выплата производится или на банковскую карточку, или через отделение Укрпочты (для пенсионеров, получающих пенсию через АО "Укрпочта").

Справка. С августа 2023 года такой помощью охвачено более 421 тыс. пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. Совокупный объем такой поддержки от ВПП ООН - уже более 1,68 млрд грн.

Напомним:

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Всемирная продовольственная программа ООН в Украине начала проект доплат пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий.

Экономическая правда.