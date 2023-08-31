ВПП ООН розпочала в Україні проєкт доплат пенсіонерам: хто отримає допомогу

Всесвітня продовольча програма ООН в Україні розпочала проєкт доплат пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

Про це ВПП ООН повідомляє 31 серпня.

"ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій(включених до визначеного урядом переліку) та які отримують пенсійні виплати менші за 3000 грн і не отримували інших грошових допомог(допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Загалом впродовж щонайменше 4 місяців понад 260 тисяч пенсіонерів у дев'яти областях України отримуватимуть доплати до пенсій.

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Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми, чи до Пенсійного фонду не потрібно.

Наразі до переліку областей увійшли Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Сумська та Харківська. Втім вони можуть змінюватися залежно від наказу Міністерства реінтеграції.

Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату від ВПП у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 грн, мінімальний розмір виплати – 100 грн. Кошти виплачуються безпосередньо WFP на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

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"Мільйонам людей у регіонах, уражених бойовими діями, важко дозволити собі речі першої потреби, і багато з них змушені зменшувати кількість прийомів їжі, або ж купувати менш якісну та менш поживну їжу. Ми підтримуємо найбільш уразливі верстви населення через уже існуючі інструменти соціальної допомоги, щоб наші програми доповнювали допомогу від уряду", - зазначив директор ВПП в Україні Метью Холлінгворт.

Наразі програма фінансується Європейським Союзом із додатковими внесками Норвегії, Швеції та приватних донорів.

Європейський Союз є одним із головних партнерів Всесвітньої продовольчої програми України з надання допомоги готівкою та продуктами харчування.

Минулого місяця ЄС пожертвував ВПП додаткові 6,4 мільйона євро для підтримки грошової допомоги незахищеним українцям. Загалом з березня 2022 року Європейський Союз перерахував ВПП понад 25 мільйонів євро і для грошової допомоги, і для надання продуктів українцям, які проживають у прифронтових регіонах або поблизу них.

Грошова допомога є одним із багатьох способів підтримки ВПП українців, які постраждали від війни.

Зокрема, ВПП також роздає продуктові набори в регіонах, близьких до лінії фронту, де їжу важко знайти або вона дуже дорога; підтримує безпечне звільнення замінованих сільськогосподарських угідь у Харківській області, щоб допомогти фермерам і виробникам продуктів харчування відновити роботу.

Нагадуємо:

Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй є найбільшою у світі гуманітарною організацією, яка рятує життя в надзвичайних ситуаціях та використовує продовольчу допомогу для побудови шляху до миру, стабільності та процвітання для людей, які відновлюються після конфліктів, стихійних лих та наслідків зміни клімату.