Экспорт Германии в Китай упал на 14% на фоне торгового напряжения

Экспорт крупнейшей экономики ЕС, Германии в Китай в мае упал на 14 % до 7,5 млрд евро по сравнению с годом ранее.

Об этом сообщает Financial Times.

Немецкий экспорт в Китай в мае потерпел одно из крупнейших падений, поскольку эскалация напряженности грозила повышением тарифов на ключевые поставки.

В сообщении подчеркивают, что китайский рынок, который когда-то был основным источником роста для немецкой экономики, стал источником ее уязвимости.

Реклама:

О снижении было объявлено в то время, когда министр экономики Германии Роберт Хабек отправился в трехдневный визит в Китай, пытаясь уладить торговый спор между Пекином и Европой.

Отмечается, что чиновники в Берлине опасаются, что огромная немецкая автомобильная промышленность уязвима к любым ответным мерам со стороны Пекина, ведь она сильно зависит от китайского рынка.

За первые пять месяцев этого года общий объем немецкого экспорта в Китай упал лишь незначительно - до 40,3 млрд евро по сравнению с 40,7 млрд евро в прошлом году. Но прошлогодние показатели были более чем на 10 процентов ниже уровня 2022 года.

Реклама:

В то же время сообщается, что снижение немецкого экспорта в Китай более чем компенсировало рост на 4,1% поставок в США.

Существует ряд потенциальных объяснений такого падения снижения, включая слабый спрос в Китае и пробки в немецких портах.

Напомним:

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.

Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.