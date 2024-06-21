Россия и Китай нашли обходные пути для проведения платежей, несмотря на санкции США 

Визит Владимира Путина в Китай в прошлом месяце помог обеспечить обе страны платежными альтернативами для обхода санкций.

Об этом сообщает Reuters.

После визита Путина в приграничных регионах Китая были созданы специально уполномоченные банки, которые позволяют российским фирмам открывать счета нерезидентов.

Этот шаг стал более важным после того, как против шанхайского филиала российского ВТБ банка были введены санкции.

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Что привело к сужению возможностей российско-китайской торговли, ведь это был единственный филиал российского банка в Китае.

В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем вырос до рекордных 240 миллиардов долларов. И поддержка этого важного для Кремля потока зависит от обеспечения бесперебойных платежей.

Обходной путь, который предусматривает привлечение меньших региональных банков, которые пока могут оставаться вне поля зрения американских санкций, демонстрирует, как Москва и Пекин вынуждены прибегать ко все более сложным шагам, чтобы обеспечить продолжение двусторонних платежей.

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В то же время эти действия потенциально подвергают малые китайские финансовые фирмы американским санкциям, поскольку они пытаются обойти ограничения.

Однако окно для осуществления ими платежей для российских компаний может сужаться. Отмечается, что министерство финансов США работает над выявлением меньших банков, которые все еще помогают обрабатывать транзакции, усиливающие российский ВПК.

Крупнейший частный кредитор России, Альфа-банк, уже несколько месяцев работает над открытием двух китайских филиалов, в Шанхае и Пекине, но тщетно.

Это не помешало ему рекламировать свои полномочия в Китае с помощью огромного красного надувного дракона, украшавшего его стенд на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Никто в Китае не готов попасть под вторичные санкции и потерять мировой рынок только из-за России.

Поэтому российские компании теперь могут либо открыть счет не резидента в китайском банке, либо создать китайскую дочернюю компанию и открыть счета внутри страны.

Напомним:

Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

США объявили о расширении санкционного перечня против РФ, добавив в него более 30 физических лиц и более 200 юридических лиц. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра и Московской биржи.