Кофе, чай, хот-доги: "Укрнафта" вдвое увеличила нетопливные продажи до 260 миллионов

Укрнафта

"Укрнафта" вдвое увеличила нетопливные продажи. За 5 месяцев 2024 года выручка достигла 260 млн грн, что вдвое больше, чем в 2023, когда за такой же период было 126 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Согласно сообщению, также почти вдвое выросло количество нетопливных чеков с 1,32 млн штук в январе-мае 2023-го до 2,26 млн штук за аналогичный период 2024-го.

В частности, с января по май 2024 года сотрудники сети приготовили: 693 тыс горячих напитков (380 тыс в 2023 году), 111 тыс хот-догов (56 тыс в 2023-м).

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"Укнафта" также отмечает, что конверсия - соотношение между топливными и нетопливными продажами - в 2024 году также увеличилась вдвое и составила 0,26. Тогда как за 5 месяцев 2023 года было 0,19.

В "Укрнафте" также добавили, что приведенные цифры не касаются 84 станций сети Glusco. Поскольку речь идет только о результатах сети UKRNAFTA.

Всего сейчас компания оперирует 545 АЗК - 460 собственных и 85 в управлении. Вместе это 545 торговых точек - как маркетов, так и небольших, в формате киоска.

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Напомним:

"Укрнафта" за 5 месяцев 2024 года направила в государственный бюджет 35 миллионов гривен от управления арестованными заправками компании Glusco.

Экономическая правда