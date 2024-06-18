"Укрнафта" переказала до бюджету 35 мільйонів від управління заправками Glusco

"Укрнафта" за 5 місяців 2024 року спрямувала до державного бюджету 35 мільйонів гривень від управління арештованими заправками компанії Glusco.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

При цьому, два місяці здійснювався огляд та приймання-передача арештованих активів, ще 45 днів АМКУ розглядав спільну заявку на отримання дозволу на концентрацію, зазначила вона.

"Нагадаю, що за 2021-2023 роки попередній управитель ("Нафтогаз" - ред.) цих активів сплатив до бюджету України всього 1,5 млн гривень. Наприкінці 2023 року, за результатами камеральних перевірок ми розірвали в односторонньому порядку цей договір, визнавши управління неефективним. В подальшому господарський суд міста Києва у своєму рішенні визнав законність дій АРМА", - додала Дума.

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Нагадаємо:

Антимонопольний комітет надав ПАТ "Укрнафта" дозвіл на концентрацію активів арештованих АЗС Glusco.

"Укрнафта" та Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписали акти приймання передачі арештованих активів групи компаній Glusco.

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