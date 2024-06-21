В Украину ввезли рекордную 21 тысячу электромобилей в 2024 году 

С начала года в Украину ввезли рекордные 20,8 тысячи электроавто, в целом спрос на электрокары вырос в 2,1 раза за год.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что количество электроавто растет год от года. Так, в 2024 году ввезли рекордное количество таких машин - 20 785, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было ввезено 9 736 электрокаров.

Всего на электроавто приходится 12,9% от общего количества импортируемых автомобилей.

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"Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется Tesla - 4 742 автомобиля. На втором месте - Volkswagen: 3 194 электроавто, а замыкает тройку лидеров Nissan - 3 034 электрокара. Модели, пользующиеся наибольшим спросом среди электромобилей, стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Volkswagen ID.4", - говорится в сообщении.

Добавляется, что лидером среди регионов по ввозу электрокаров стала Львовщина - 13,5%, Киев (13,1%) и Одесская область (9,3%).

Напомним:

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В мае украинский автопарк пополнили более 4,1 тыс авто на электротяге. Наибольшие показатели по регистрации этих авто продемонстрировали во Львовской области.