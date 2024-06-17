Найчастіше електромобілі купують у Львівській області та Києві: топ моделей
У травні український автопарк поповнили понад 4,1 тис авто на електротязі. Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували у Львівській області.
Про це повідомили в асоціація "Укравтопром".
Топ-5 регіонів за кількістю реєстрації електроавтомобілів:
- Львівська область – 592 од. (94% вживані);
- місто Київ – 507 од. (67% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 339 од. (79% вживані);
- Київська обл. – 260 од. (77% вживані);
- Вінницька обл. – 252 од (91% вживані).
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської та Вінницької області був VOLKSWAGEN ID.4.
На Львівщині бестселером став HONDA M-NV. У Дніпропетровській області лідером серед нових електромобілів був NISSAN Ariya.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто у топ потрапили:
- NISSAN Leaf – на Львівщині та у Вінницькій області;
- TESLA Model Y – у Києві та на Дніпропетровщині;
- TESLA Model 3 – на Київщині.
Нагадаємо:
Впродовж травня українці придбали 931 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 8% більше порівняно з травнем минулого року. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 79%.