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Найчастіше електромобілі купують у Львівській області та Києві: топ моделей

Понеділок, 17 червня 2024, 11:58 - Анастасія Дячкіна

У травні український автопарк поповнили понад 4,1 тис авто на електротязі. Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували у Львівській області. 

Про це повідомили в асоціація "Укравтопром". 

Топ-5 регіонів за кількістю реєстрації електроавтомобілів: 

  • Львівська область – 592 од. (94% вживані);
  • місто Київ – 507 од. (67% вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 339 од. (79% вживані);
  • Київська обл. – 260 од. (77% вживані);
  • Вінницька обл. – 252 од (91% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської та Вінницької області був VOLKSWAGEN ID.4. 

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На Львівщині бестселером став HONDA M-NV. У Дніпропетровській області лідером серед нових електромобілів був NISSAN Ariya.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто у топ потрапили: 

  • NISSAN Leaf – на Львівщині та у Вінницькій області;
  • TESLA Model Y – у Києві та на Дніпропетровщині;
  • TESLA Model 3 – на Київщині.

Нагадаємо: 

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Впродовж травня українці придбали 931 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 8% більше порівняно з травнем минулого року. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 79%.

авто електромобіль Укравтопром
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Економічна правда
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