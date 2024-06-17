Найчастіше електромобілі купують у Львівській області та Києві: топ моделей

У травні український автопарк поповнили понад 4,1 тис авто на електротязі. Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували у Львівській області.

Про це повідомили в асоціація "Укравтопром".

Топ-5 регіонів за кількістю реєстрації електроавтомобілів:

Львівська область – 592 од. (94% вживані);

місто Київ – 507 од. (67% вживані);

Дніпропетровська обл. – 339 од. (79% вживані);

Київська обл. – 260 од. (77% вживані);

Вінницька обл. – 252 од (91% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської та Вінницької області був VOLKSWAGEN ID.4.

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На Львівщині бестселером став HONDA M-NV. У Дніпропетровській області лідером серед нових електромобілів був NISSAN Ariya.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто у топ потрапили:

NISSAN Leaf – на Львівщині та у Вінницькій області;

TESLA Model Y – у Києві та на Дніпропетровщині;

TESLA Model 3 – на Київщині.

Нагадаємо:

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Впродовж травня українці придбали 931 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 8% більше порівняно з травнем минулого року. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 79%.