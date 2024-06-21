Япония ввела санкции против китайских компаний за помощь России в войне против Украины

Япония ввела торговые ограничения против китайских компаний в рамках нового раунда санкций против лиц и групп, которые поддерживают войну России против Украины.

Об этом пишет Reuters.

Также новые санкции направлены против фирм из Индии, Казахстана и Узбекистана. Это первый случай, когда Токио ввел санкции против китайских компаний в связи с войной в Украине, отмечает Министерство иностранных дел Японии.

Под санкции попали гонконгская компания Asia Pacific Links, которая поставляла микрочипы для российских беспилотников, и китайская Yilufa Electronics Limited.

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Санкции, которые соответствуют предыдущим мерам, введенным другими странами, включая Соединенные Штаты, запрещают японским компаниям экспортировать в указанные фирмы.

Ранее американские чиновники заявляли, что Китай поддерживает военные усилия России в Украине, предоставляя беспилотники и ракетные технологии для крупнейшего с советских времен наращивания военного потенциала Москвы.

Напомним:

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Соединенные Штаты резко расширили санкции против России, в том числе против китайских компаний, которые продают России полупроводники.