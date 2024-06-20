ИТ-армия атаковала российскую банковскую систему, выведя из строя платежную систему "Мир"

Украинская ИТ-армия осуществила масштабную атаку на российскую банковскую систему, включая инфраструктуру национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора карт "Мир".

Об этом сообщает пресс-служба ІТ ARMY of Ukraine.

В результате DDoS атаки ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, Билайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЕИРЦ, и множество меньших сервисов пока не функционируют.

"Когда мы вчера обещали положить всю банковскую систему врага, то были не пустые слова. Потому что сегодня еще больше банков отключено вместе с их импортозамещающей системой карточных платежей "Мир" а соответственно и все карточные расчеты", – говорится в сообщении.

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Атаку также подтвердили и в НСПК, отметив, что ее влияние на работу сервисов незначительно и является кратковременным, передает российский "Интерфакс".

В ИТ-армии добавили, что это, возможно, самая масштабная DDoS атака в истории.

Напомним:

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Украинская ИТ-армия осуществила масштабную атаку на российские правительственные и местные веб-сайты, включая систему оплаты проезда "Тройка". Эта атака привела к перебоям в работе московского и казанского метрополитена.