ІТ-Армія зупинила роботу московського метрополітену: не працює система оплати
Середа, 13 березня 2024, 18:40 -
Українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російські урядові та місцеві вебсайти, включно з системою оплати проїзду "Тройка". Ця атака призвела до перебоїв у роботі московського та казанського метрополітену.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Кібервійсько атакувало низку урядових та місцевих порталів, серед них — система оплати проїзду "Тройка". Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів", - йдеться у повідомленні.
Тож через "збій" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування.
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