ІТ-Армія зупинила роботу московського метрополітену: не працює система оплати

Українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російські урядові та місцеві вебсайти, включно з системою оплати проїзду "Тройка". Ця атака призвела до перебоїв у роботі московського та казанського метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Кібервійсько атакувало низку урядових та місцевих порталів, серед них — система оплати проїзду "Тройка". Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів", - йдеться у повідомленні.

Тож через "збій" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування.

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