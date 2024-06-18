Екскерівника міграційної служби підозрюють у розкраданні 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі

НАБУ і САП спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили екскерівнику Державної міграційної служби України про підозру у заволодінні понад 88 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як йдеться в повідомленні, викрито останню ланку вертикалі ексслужбовців ДМС, задіяних у реалізації схеми.

За даними слідства, у 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу.

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Бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

"Як встановили НАБУ і САП, він залучив ексголову ДМС, його заступника та начальника господарської частини ДМС, аби ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечили здійснення оплати за "роботи та послуги", - йдеться в повідомленні.

Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення "порожніх актів" та дублювання робіт.

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Як наслідок реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на "папері", а відповідальні за реконструкцію компанії "згорнулись".

У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.

У вересні 2023 року про підозру повідомили колишнім заступнику керівника та начальнику господарської частини ДМС, а також бізнесмену – організатору схеми.

У пресслужбі НАБУ також додали, що матеріали, зібрані детективами НАБУ під час досудового розслідування, допомогли Антимонопольному комітету України виявити змову трьох підконтрольних бізнесмену компаній і оштрафувати їх на майже 3,5 млн грн.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) продовжив термін дії процесуальних обов'язків для ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва до 11 серпня цього року.

Економічна правда