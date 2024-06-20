ЕС и Германия выделяют 480 тысяч евро на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

Министерство экономики совместно с Европейским Союзом и правительством Германии начали новую грантовую программу на 480 тысяч евро, в рамках которой 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что полученное финансирование должно пойти на развитие для бизнеса собственного экспорта и инноваций и консультационную поддержку от экспертов. Претендовать на получение грантов могут украинские бизнесы, которые создают продукты или услуги с фокусом на экспорт или инновации.

"Принять участие в грантовой программе могут малые и средние украинские бизнесы, которые работают в секторах перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели и т.д.), креативной индустрии (мода, дизайн и т.д.), а также других отраслей с экспортным и инновационным потенциалом", – говорится в сообщении.

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По словам руководителя отдела государственного финансирования, поддержки бизнеса и социальной политики ЕС в Украине Генрика Витфельдта, с началом полномасштабного российского вторжения программа EU4Business предоставила почти 8 млн евро для поддержки украинского малого и среднего бизнеса.

Добавляется, что в рамках проекта 12 отобранных участников получат грант в размере до 40 тыс евро каждый, а также групповые и индивидуальные консультации от экспертов. Подать заявку для участия в грантовой программе можно до 25 июня 2024 года на сайте проекта.

Напомним:

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Предприятия, которые производят дроны, смогут получать грант от государства в размере 80% стоимости представленного проекта. Льготный режим предоставления грантов таким производителям будет действовать на всей контролируемой территории Украины.