Часть украинцев может не получить субсидии: причины

Часть объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и некоторые исполнители комуслуг не подают в Пенсионный фонд информацию, необходимую для назначения жилищных субсидий и льгот. Из-за этого жители таких домов могут не получить выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Из-за такого бездействия люди могут стать заложниками ситуации, когда Пенсионный фонд не получит всю или часть информации, необходимой для назначения жилищно-коммунальных субсидий, и, как следствие, те, кто нуждается в финансовой помощи, не получат жилищных субсидий или льгот на жилищно-коммунальные услуги", - говорится в заявлении министерства.

В Минсоцполитики напомнили, что документы для назначения субсидий и льгот можно подавать онлайн, а перерасчет их размера осуществляется автоматически.

Реклама:

Напомним:

Из-за роста тарифов на электроэнергию, размер жилищной субсидии и льготы на комуслуги для всех домохозяйств, которые имеют на них право, пересчитают. Перерасчет Пенсионный фонд проведет автоматически, никуда дополнительно обращаться не нужно.