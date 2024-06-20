В Украине в мае замедлился рост ВВП до 3,7% в мае

Рост валового внутреннего продукта в Украине в мае 2024 г. по сравнению с маем прошлого года составил 3,7%.

Об этом сообщает Минэкономики.

Это ниже апрельского показателя 2024 г., который составлял 4,3%.

В сообщении отмечается, что несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться.

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"Увеличение интенсивности боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов и дефицит электроэнергии - все это, к сожалению, сдерживало рост экономики в мае этого года. Однако бизнес справился с этими вызовами благодаря высокому уровню адаптивности", - рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее информации, рост ВВП продолжился благодаря высоким темпам экспорта в условиях стабильной работы Украинского морского коридора, а также благодаря высокому спросу на строительные услуги, который поддерживается финансированием восстановления инфраструктуры.

"Положительные тенденции наблюдались в транспортной отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и внутренней торговле. Вместе с тем, среди негативных факторов имеем значительный дефицит квалифицированных кадров, а также системные попытки России уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру", - отметила Юлия Свириденко.

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Она также добавила, что ключевыми нерешенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также разрушение энергетической инфраструктуры.

Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы восстановления производственной активности.

Также негативными факторами для экономики остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции.

Напомним:

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 3,2% в этом году - по сравнению с январем прогноз не изменился.

Экономическая правда