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Нацбанк согласовал Пономаренко на должность председателя правления Укрэксимбанка

Четверг, 20 июня 2024, 12:12 - Виктор Волокита
 
Виктор Пономаренко
ФОТО: FINCLUB

Национальный банк Украины 19 июня 2024 года согласовал Виктора Пономаренко на должность председателя правления Укрэксимбанка.

Об этом сообщила пресс-служба банка. 

Как говорится в сообщении, по согласованию самого Пономаренко и Наблюдательного совета для обеспечения эффективной передачи дел новый председатель правления начнет свою работу с 1 июля 2024 года.

Виктор Пономаренко работает в банковской сфере более 24 лет, двадцать из которых - в АО "ПроКредитБанк", что является частью международной финансовой холдинговой компании ProCredit Holding (Германия). 

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С 2012 года Виктор Пономаренко занимал должность Председателя правления АО "ПроКредитБанк".

Напомним: 

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" 3 мая 2024 года по результатам конкурсного отбора избрал Виктора Пономаренко победителем конкурса на должность председателя правления банка.

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Экономическая правда. 

Укрэксимбанк банк финансы
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