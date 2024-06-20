Украинцы массово избавляются от старых авто: запросы на выбраковку выросли втрое

Количество регистраций в связи с выбраковкой авто выросло в 3,5 раза: с 1690 в январе до 5877 в мае.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

"В последнее время в Украине существенно возросло количество запросов на выбраковку непригодных для использования автотранспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе 2024 года было выбраковано 1690 транспортных средств, а уже в в мае - 5877 ед. Так, количество регистрационных действий в связи выбраковкой выросло в 3,5 раза.

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Всего с начала года украинцы выбраковали более 17 тысяч единиц автотранспорта.

Напомним:

В мае автопарк Украины пополнили 5,8 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

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Экономическая правда.