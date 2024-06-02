В Україні зранку застосовують екстрені відключення світла без графіків

Через обстріли РФ, зранку, 2 червня, в Україні почали застосовувати екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Зранку, 2 червня, Обленерго по всій території України за вказівкою НЕК "Укренерго" почали застосовувати графіки відключення світла без попередніх графіків.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Реклама:

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що відключення застосовують по всій території України.

Нагадаємо:

1 червня НЕК Укренерго повідомляла, що у неділю, 2 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

Реклама: