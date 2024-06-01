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У неділю відключення світла планують застосовувати ввечері та вночі

Субота, 1 червня 2024, 19:07 - Володимир Тунік-Фриз
 
"Укренерго"

У неділю, 2 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначають у повідомленні, відключення можуть застосовувати щодо промислових та побутових споживачів з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

У зазначені години встановлено ліміти споживання, у разі перевищення яких будуть застосовувати відключення світла.

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Економічна правда

електроенергія енергетика Укренерго
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