У неділю відключення світла планують застосовувати ввечері та вночі

"Укренерго"

У неділю, 2 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначають у повідомленні, відключення можуть застосовувати щодо промислових та побутових споживачів з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

У зазначені години встановлено ліміти споживання, у разі перевищення яких будуть застосовувати відключення світла.

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Економічна правда