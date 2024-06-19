В Минюсте рассказали, какие активы уже удалось взыскать с подсанкционных бизнесменов

Минюст подал в ВАКС 52 исковых заявления о применении санкции взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых.

Она также рассказала, что согласно решениям ВАКС, вступившим в законную силу, санкция взыскания активов в доход государства применена к 49 подсанкционным лицам.

По информации заместителя министра, в целом в доход государства ориентировочно взысканы активы:

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- денежных средств на сумму около 208 млн грн,

- права требования на средства, в т.ч. компенсацию эквивалентно 41 млн грн,

- корпоративных прав в 58 предприятиях,

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- объектов недвижимого имущества (земельные участки, производственные помещения, дома, квартиры, цеха) - 184,

- движимого имущества (транспорт, суда, авиадвигатели/авиазапчасти, оборудование) - 894 объекта, из них - 7 авиационных двигателей,

- исторических и культурных ценностей - 537 штук.

"Разнообразие взысканных активов - от транспортных средств, объектов недвижимости, ценных объектов искусства до корпоративных прав в компаниях, которыми подсанкционные владеют прямо и косвенно в контексте основных крупнейших кейсов - это дела российских олигархов А.Дерипаски, братьев Ротенбергов, М. Шелкова, В. Евтушенкова, Е. Гинер, Е. Худайнатова и бывшего украинского президента Януковича В.Ф", - рассказала Инна Богатых.

Напомним:

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Экономическая правда