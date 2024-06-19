TSMC приближается к капитализации в $1 триллион на растущем спросе на ИИ-чипы

Тайваньский производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) приближается к оценке в 1 трлн долларов, поскольку инвесторы все больше начинают верить в успех TSMC на фоне продолжающегося бума искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом пишет Bloomberg.

"На этой неделе ряд брокерских компаний на Уолл-стрит повысили свои ценовые ориентиры для TSMC, ссылаясь на растущий спрос на ИИ-рынке и потенциальный рост цен в 2025 году, что будет способствовать увеличению прибыли", - пишет агентство.

JPMorgan Chase & Co. считает, что TSMC может "повысить свой прогноз по доходам на 2024 год и потенциально увеличить капитальные расходы до верхней границы прогноза", и ожидает, что к 2028 году на ИИ будет приходиться 35% от общего объема ее продаж. Citigroup Inc. и Morgan Stanley также повысили свои ценовые ориентиры на фоне более высоких прогнозов прибыли.

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TSMC, который является крупнейшим в мире производителем полупроводников по объему доходов, стал одним из главных бенефициаров более широкого внедрения искусственного интеллекта.

TSMC также процветает благодаря тому, что является основным поставщиком передовых чипов для Nvidia Corp, которая накануне стала самой дорогой компанией в мире.

На прошлой неделе TSMC обогнала Berkshire Hathaway Inc. и стала восьмой крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации. Рост акций на 73% с начала года увеличил рыночную стоимость компании до $932 млрд.

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"Сейчас мы видим еще более привлекательное соотношение риска и вознаграждения для TSMC на фоне растущих позитивных настроений вокруг ИИ", - написали во вторник аналитики Goldman.

"С постоянным распространением ИИ мы видим TSMC среди ключевых бенефициаров", - добавили они.

Напомним:

Компания-производитель чипов Nvidia стала самой дорогой компанией мира, обогнав технологическую компанию Microsoft.

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