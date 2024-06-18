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Nvidia опередила Microsoft и стала самой дорогой компанией мира

Вторник, 18 июня 2024, 20:49 - Анастасия Дячкина

Компания-производитель чипов Nvidia стала самой дорогой компанией мира, обогнав технологическую компанию Microsoft.

Об этом пишет Bloomberg.

Во вторник, 18 июня, акции компании выросли на 3,4% до примерно 3,3 триллиона долларов, опередив Microsoft Corp. и Apple Inc. Акции компаний весь месяц соревновались за первую позицию, однако Nvidia обошла своих высокотехнологичных конкурентов.

 
Скриншот: Bloomberg

Nvidia считается крупнейшим бенефициаром технологии искусственного интеллекта, поскольку она доминирует на рынке благодаря своим востребованным микросхемам, помогающим центрам обработки данных выполнять сложные вычислительные задачи, необходимые для приложений ИИ.

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Компания является одной из немногих фирм, продемонстрировавшей значительный рост доходов от ИИ. Во время последнего закрытия торгов акции выросли более чем на 160% в 2024 году, прибавив к рыночной капитализации более 2 триллионов долларов.

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Напомним:

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В начале июня акции Nvidia выросли до рекордных максимумов, а рыночная оценка достигла отметки в 3 триллиона долларов. Таким образом, Nvida обогнала Apple, став на тот момент второй самой дорогой компанией в мире.

компании технології Microsoft
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