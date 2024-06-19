В Украине восстанавливают паромное сообщение с Грузией

ukrferry.com

Компания Ukrferry возобновляет паромное сообщение Черноморск - Батуми, которое было остановлено в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщается на сайте компании, передает LIGA.net.

Согласно расписанию, первый рейс из Черноморска запланирован на 2 июля. Время в пути - около 60 часов.

На маршруте будет курсировать автомобильно-железнодорожный/пассажирский паром Kaunas, построенный в 1989 году в Германии. Находится под классификационным надзором Lloyd, указано на сайте Ukrferry.

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Паром имеет 250 пассажирских мест в каютах люкс, полулюкс, двух- и трехместных каютах со всеми удобствами.

"Высокая мореходность судна и его значительные размеры (длина - более 190 м, ширина - 28 м) позволяют минимизировать качку даже в штормовых условиях.

Две грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 49 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей TIR", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Украина находится на завершающем этапе переговоров по восстановлению паромных перевозок из Азербайджана в Украину.

Экономическая правда