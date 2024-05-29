Україна завершує переговори про відновлення поромної переправи з Азербайджану 

Україна перебуває на завершальному етапі переговорів щодо відновлення поромних перевезень з Азербайджану в Україну.

Про це повідомив голова Адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Литвин, передає "Інтерфакс-Україна".

"На завершальному етапі перебувають переговори щодо відновлення поромних перевезень з Баку в Україну і транзитом через усі країни, які проходять судна. Найближчим часом, ми сподіваємося, що поромна переправа запрацює", - сказав він.

Водночас Литвин наголосив, що робота поромної лінії залежатиме від ринку - від урожайності сільгоспкультур, від роботи всього сільського господарства, від номенклатури вантажів на експорт-імпорт і функціонування економіки загалом.

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"За порти можете бути спокійними. Вони працюватимуть у режимі 24/7. Усе необхідне для цього в нас є. Сподіваємося, що гроші, які ми спільно заробляємо, будуть інвестовані в інфраструктуру портів, і її буде оперативно відновлено", - наголосив голова АМПУ.

Водночас Литвин уточнив, що АМПУ ставить перед собою пріоритетне завдання в найближчі два роки відновити інфраструктуру портів щонайменше до довоєнного рівня, для чого організації необхідно 9-9,5 млрд грн.