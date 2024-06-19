В Украине перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию, предлагают разделить по сезонам

Сейчас процесс обновления перечня объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением происходит в каждой области. Ожидается, что этот процесс завершится до 1 июля.

Об этом сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире "Суспільного".

"Сейчас во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях - более сотни потребителей. Логика процесса в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, одновременно не создавая чрезмерной нагрузки на других", - отметил Руслан Слободян.

Также он сообщил, что перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам - на летний и зимний. "Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, которые чрезвычайно важны в течение отопительного периода, но летом не работают. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него.

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Связано это с тем, что рядом с такими объектами к линиям электропередачи подключено много других потребителей, которые могут быть задействованы в графиках обесточиваний", - пояснил он.

Кроме того, там, где нельзя запитать объекты на разные линии электропередачи, рассматривается возможность ручного переключения в случае применения графиков отключений.

В частности, такая практика применялась зимой 2022 - 2023 годов, которая достаточно эффективна для достижения социальной справедливости.

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"К сожалению, на сегодня не все сети у нас полностью автоматизированы и далеко не все части сети можно выключать и включать дистанционно. Иногда нужно выехать в какой-то распределительный пункт и там уже на месте отключить часть линии. Это, конечно, требует дополнительных усилий операторов системы распределения", - отметил он.

Напомним:

Государственная инспекция энергетического надзора проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, по результатам которой составят обновленный список объектов, которые не будут подлежать отключениям.

Экономическая правда