Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

В Украине перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию, предлагают разделить по сезонам

Среда, 19 июня 2024, 11:40 - Виктор Волокита

Сейчас процесс обновления перечня объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением происходит в каждой области. Ожидается, что этот процесс завершится до 1 июля. 

Об этом сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире "Суспільного".

"Сейчас во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях - более сотни потребителей. Логика процесса в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, одновременно не создавая чрезмерной нагрузки на других", - отметил Руслан Слободян.

Также он сообщил, что перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам - на летний и зимний. "Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, которые чрезвычайно важны в течение отопительного периода, но летом не работают. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него. 

Реклама:

Связано это с тем, что рядом с такими объектами к линиям электропередачи подключено много других потребителей, которые могут быть задействованы в графиках обесточиваний", - пояснил он.

Кроме того, там, где нельзя запитать объекты на разные линии электропередачи, рассматривается возможность ручного переключения в случае применения графиков отключений. 

В частности, такая практика применялась зимой 2022 - 2023 годов, которая достаточно эффективна для достижения социальной справедливости. 

Реклама:

 "К сожалению, на сегодня не все сети у нас полностью автоматизированы и далеко не все части сети можно выключать и включать дистанционно. Иногда нужно выехать в какой-то распределительный пункт и там уже на месте отключить часть линии. Это, конечно, требует дополнительных усилий операторов системы распределения", - отметил он.

Напомним:

Государственная инспекция энергетического надзора проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, по результатам которой составят обновленный список объектов, которые не будут подлежать отключениям.

Экономическая правда

инфрастуктура электроэнергия Украина
Реклама:
Материалы по теме
На границе с Польшей построят новый грузовой терминал и пешеходный переход 13 июня 2024, 20:15
У Кличко рассказали, будут ли работать светофоры во время блэкаутов 13 июня 2024, 14:15
Найем после заявления об отставке отчитался Шмыгалю о проектах Агентства восстановления 12 июня 2024, 20:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте