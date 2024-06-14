Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

В Україні планують оновити перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню

П'ятниця, 14 червня 2024, 11:12 - Артур Крижний

Державна інспекція енергетичного нагляду проводить інвентаризацію об'єктів критичної інфраструктури, за результатами якої складуть оновлений список об'єктів, які не підлягатимуть відключенням.

Про це повідомив голова інспекції Руслан Слободян, пише пресслужба Держенергонагляду.

"Держенергонагляд спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури. За результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню", - сказав Слободян.

За його словами, це сприятиме більш справедливому розподілу електроенергії для споживачів, а завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, можна приєднати до інших ліній.

Реклама:

Нагадаємо:

З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

Економічна правда.

Реклама:
енергетика електроенергія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Через негоду в Україні знеструмлено кілька населених пунктів 14 червня 2024, 10:47
Світовий банк профінансує будівництво в Україні вітряної електростанції на 150 МВт 14 червня 2024, 09:51
Енергосектор України отримає 1 мільярд доларів: як розподілять кошти 13 червня 2024, 13:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті